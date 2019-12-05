Одну из 15 неофициальных групп в "Слуге народа" распустили из-за Ахметова – источники

В президентской партии "Слуга народа" распустили так называемую группу бизнесмена Ильи Павлюка из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова.

Об этом рассказали источники "Украинской правды" в "Слуге народа" и Офисе президента

В частности, в группу Павлюка - входило около 30-40 депутатов. Среди них - Дмитрий Соломчук, родственник Максим Павлюк, бизнесмен из Калуша Олег Марусяк, профессор политических наук КНУ Валерий Колюх, который до этого был помощником народных депутатов Владимира Сивковича и Александра Онищенко, Сергей Бунин, ранее избирался в Киевский областной совет от партии "Самопомощь" и другие.

3 декабря, в первый сессионный день после встречи у президента, "павлюкивця" Соломчука уволили с должности заместителя председателя фракции, а группу, которую он официально возглавлял, распустили. И теперь в "Слуге народа" не 15, а 14 неофициальных групп.

Отмечается, что к "разгону" был привлечен и сам президент Владимир Зеленский.

"Они сначала ходили по залу и подзуживали всех. Мол, а что это за законы? Чего мы их голосуем? Может там есть чей-то интерес? А если есть, то почему с нами не делятся?", - рассказывает в беседе с УП один из депутатов СН.

"Мы подозреваем, что "Павлюки" продались Ахметову. Они проявились, когда бегали по залу и наших депутатов убеждали, что законы Геруса работают в интересах Коломойского. Они пробовали сбить закон №2233 (законопроект о рынке электроэнергии, который может ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке). Также по голосованиям было видно, что они не добавляют голосов. Ну и некоторые депутаты из группы Павлюка признались, что работали на интерес Ахметова", - говорит один из лидеров "Слуги народа".

Сразу пять источников рассказали УП, что депутатов из орбиты Павлюка вызвали на ковер к Зеленскому.

"Володя кричал на них, что не допустит, чтобы в его фракции были какие-то параллельные группы влияния", - говорит источник, близкий к Офису президента.

"Самое интересное для нас, знал ли сам Ахметов, что от него принесли деньги в Раду? У него прямой разговор с Зе, перед ним выставили определенные условия и их придерживаются. Поэтому удивительно, что он покупает депутатов. Может быть, что это сами менеджеры ДТЭК по старой памяти", - добавляет один из влиятельных депутатов СН.

Павлюк не является народным депутатом, он бизнесмен из Черновцов, которого журналисты ранее называли "решалой на таможне". При Януковиче он был помощником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого считали "смотрящим" за таможней.

Павлюк стал известным летом этого года благодаря обнародованной во время избирательной кампании переписке штабистов Зе, которую получили журналисты Bihus.info.

Во время президентских выборов он занимался координацией и финансовым обеспечением региональных представителей Зе!Команды. Связи на местах и ​​контроль над финансами дали Павлюку власть и колоссальный успех. Он сумел провести по округам Черновицкой, Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областей много депутатов.

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