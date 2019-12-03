Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: проєкт Радио Свобода "Схемы" со ссылкой на источники, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу САП

Детали: Немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Адвокат Онищенко Олег Ищенко не стал комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Прямая речь прес-службы САП: "Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции".

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Что было раньше: Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним: