Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко уволил зама, который отказывался идти

Четверг, 5 декабря 2019, 10:47

Мэр Киева Виталий Кличко "по соглашению сторон" уволил своего заместителя Александра Спасибко.

Источник: распоряжение от 3 декабря на сайте КГГА

Дословно: "Освободить от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 4 декабря 2019 года по соглашению сторон".

Детали: Кличко также поручил КГГА выплатить Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск.

Спасибко работал зампредом в КГГА с 28 января 2016 года.

Предыстория:

  • 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Последний в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.
  • Кличко попросил их написать заявления об увольнении. Давтян сказал, что вопреки просьбе Кличко не будет писать заявление. Спасибко также ослушался мэра.
  • Заместитель Кличко 24 сентября отметил, что не хочет быть человеком, на "которого возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: