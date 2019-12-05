Кличко уволил зама, который отказывался идти

1130 просмотров
Четверг, 5 декабря 2019, 11:47

Мэр Киева Виталий Кличко "по соглашению сторон" уволил своего заместителя Александра Спасибко.

Источник: распоряжение от 3 декабря на сайте КГГА

Дословно: "Освободить от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 4 декабря 2019 года по соглашению сторон".

Детали: Кличко также поручил КГГА выплатить Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск.

Спасибко работал зампредом в КГГА с 28 января 2016 года.

Предыстория:

  • 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Последний в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.
  • Кличко попросил их написать заявления об увольнении. Давтян сказал, что вопреки просьбе Кличко не будет писать заявление. Спасибко также ослушался мэра.
  • Заместитель Кличко 24 сентября отметил, что не хочет быть человеком, на "которого возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко КГГА


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко пожаловался на лишние килограммы и недостаток жизненных сил 3 декабря 2019, 14:23
Главные новости среды и ночи: Райнин в ОПЗЖ, задержание Альперина 28 ноября 2019, 08:00
Кличко пришел в суд, чтобы взять Садового на поруки 27 ноября 2019, 13:04
Все новости
Главные новости
Зеленский: В пожаре в Одессе потеряли 16-летнюю студентку, жертв может быть больше
Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство
Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT
Все новости
Фото

23 странные позы спящих собак

еда

Черный перец вреден или полезен?

Фото

Как меняется собака, когда находит дом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів