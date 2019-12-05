Кличко уволил зама, который отказывался идти
Четверг, 5 декабря 2019, 10:47
Мэр Киева Виталий Кличко "по соглашению сторон" уволил своего заместителя Александра Спасибко.
Источник: распоряжение от 3 декабря на сайте КГГА
Дословно: "Освободить от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 4 декабря 2019 года по соглашению сторон".
Детали: Кличко также поручил КГГА выплатить Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск.
Спасибко работал зампредом в КГГА с 28 января 2016 года.
Предыстория:
- 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Последний в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.
- Кличко попросил их написать заявления об увольнении. Давтян сказал, что вопреки просьбе Кличко не будет писать заявление. Спасибко также ослушался мэра.
- Заместитель Кличко 24 сентября отметил, что не хочет быть человеком, на "которого возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал.
Украинская правда