Кличко уволил зама, который отказывался идти

Мэр Киева Виталий Кличко "по соглашению сторон" уволил своего заместителя Александра Спасибко.

Источник: распоряжение от 3 декабря на сайте КГГА

Дословно: "Освободить от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 4 декабря 2019 года по соглашению сторон".

Детали: Кличко также поручил КГГА выплатить Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск.

Спасибко работал зампредом в КГГА с 28 января 2016 года.

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