Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что в фильме Джулиани тот пожаловался на посольство США
Спикер экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что тот во время встречи с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани повторил тезис, что посольство США в Украине блокировало расследование по средствам Виктора Януковича.
Источник: Facebook-страница Сарган експрессекретаря ексгенпрокурора Юрия Луценко
Прямая речь Сарган: "Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма. В разговоре с близким соратником президента США ексгенпрокурор Юрий Луценко повторил основные положения, уже неоднократно публично высказанные в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ.
Главное из них – посольство США в Украине заблокировало следствие о 7 млрд долларов ОЗУ (Организованное вооруженное формирование - ред.) президента беглого Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде".
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Что этому предшествовало: Бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью телеканала One America News Network заявил, что екс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях под присягой в Конгрессе в рамках расследования импичмента Дональда Трампа говорила неправду.
Джулиани делает документальный сериал для прореспубликанского телеканала OANN. В третьей серии покажут его интервью с Луценко.
Предыстория:
- Издание The New York Times сообщило, что из Будапешта адвокат Трампа в среду, 4 декабря, улетел в Киев и виделся с експрокурорамы Виктором Шокиным и Константином Куликом.
- В интервью "Украинской правде" Луценко рассказал, что преступная организация Януковича вывела 7 млрд долларов из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.
- С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. После ее освобождения Трамп в беседе с президентом Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
- 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.