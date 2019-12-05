Рада провалила назначения "слуги" Ясько на место скандального Яременко

Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики нардепку от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов.

Постановление также предусматривало увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

По Ясько проголосовали лишь 174 "слуги". 26 воздержались, 35 не голосовали, 12 отсутствуют.

По информации "Украинской правды" "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции вроде бы утвердило Ясько.

Депутаты таким образом передают "привет" Офису президента.