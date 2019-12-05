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Рада провалила назначения "слуги" Ясько на место скандального Яременко

Четверг, 5 декабря 2019, 16:58
Рада провалила назначения слуги Ясько на место скандального Яременко

Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики нардепку от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов.

Постановление также предусматривало увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

По Ясько проголосовали лишь 174 "слуги". 26 воздержались, 35 не голосовали, 12 отсутствуют.

По информации "Украинской правды" "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции вроде бы утвердило Ясько.

Депутаты таким образом передают "привет" Офису президента.

Предыстория:

  • Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Елизавета Ясько, которую накануне фракция избрала преемником Богдана Яременко на посту главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пока остается главой постоянной делегации парламента в ПАСЕ.
  • На заседание 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Елизавета Ясько.
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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