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Суд арестовал соратника Трубы: залог 2 миллиона

Четверг, 5 декабря 2019, 17:35

Высший антикоррупционный суд взял под стражу подозреваемого в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с альтернативой залога.

Источник: ВАКС

Детали: Отмечается, что судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения ексначальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн.

Мера пресечения предпринимателю, которого задержали вместе с экс-начальником Главного следственного управления ГПУ после получения неправомерной выгоды в сумме 75 000 долларов США, будет избираться также 5 декабря.

Что было ранее: САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-чиновника ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Щербине, который по данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, является кумом директора ГБР Романа Трубы.

Труба заявил, что о задержании своего "бывшего коллеги из ГПУ" узнал из новостей, и заверил, что ни к какому криминалу не причастен.

3 декабря президент Владимир Зеленский в своем посте в Facebook использовал подозрение Щербине (употребил термин "правая рука" Трубы) как еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.

В тот же день Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Знать больше: "Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР"

Украинская правда
Темы: взяткакоррупцияГБР
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