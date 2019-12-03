Труба отреагировал на скандал со взяткой его "правой руки"

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на бюро невозможно повлиять никакими ресурсами, и если бы ему стало известно о таких фактах, то он бы первым написал заявление о преступлении.

Источник: пост Трубы в Telegram

Прямая речь: "Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ.

Обращаю внимание на несколько моментов: Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении".

Детали: Труба отметил, что не знает, действительно ли есть уголовное производство и действительно ли кто-то пытался заработать на ГБР, но добавил, что "полностью открыт для работы со следствием", потому что "это вопрос не его репутации, а репутации всего ГБР".

Он также добавил, что его "так активно пытаются снять с должности", что "некоторые не могут остановиться в своей фантазии" – потому "появляются какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя".

По словам Трубы, это означает, что работники ГБР "неудобны для чиновников", поэтому они хотят уничтожить бюро. Вместе с тем он выразил убеждение, что уничтожить не получится.

Что было раньше: 3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР.

Источники УП подтвердили, что раньше прошли обыски у близкого соратника Трубы Игоря Щербины. По данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, Труба является кумом Щербины.

Впоследствии САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

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