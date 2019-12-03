Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

За законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата "Слуги народа", 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа "За будущее", 18 - депутаты "Голоса", 5 - внефракционные.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосовали 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Как пишет ЦПК, согласно законопроекту, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят.

Что было раньше: В этот день перед началом голосования в Верховной Раде за этот законопроект, президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $ 150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116.

Напомним,