Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР

Вторник, 3 декабря 2019, 11:09
Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

За законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата "Слуги народа", 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа "За будущее", 18 - депутаты "Голоса", 5 - внефракционные.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосовали 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Как пишет ЦПК, согласно законопроекту, действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят.

Что было раньше: В этот день перед началом голосования в Верховной Раде за этот законопроект, президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $ 150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116.

Напомним,

  • Парламент 15 ноября не успел проголосовать весь законопроект, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана
  • Адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.
  • С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.
  • 22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.
  • На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.
  • 27 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о следственных экспериментах по делам Майдана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРВерховная РадаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: