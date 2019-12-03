Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР
Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".
Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря
Детали: По законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата "Слуги народа", 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа "За будущее", 18 депутатов "Голоса", 5 внефракционных.
К законопроекту было подано более 300 поправок.
В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосували 334 депутата.
Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.
Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.
Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.
Напомним,
- Парламент 15 ноября не успел проголосовать весь законопроект, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана
- Адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.
- С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.
- 22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.
- На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.
- 27 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о следственных экспериментах по делам Майдана.
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