Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: По законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата "Слуги народа", 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа "За будущее", 18 депутатов "Голоса", 5 внефракционных.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосували 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Напомним,