Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР

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Вторник, 3 декабря 2019, 12:09

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Источник: заседание Верховной Рады 3 декабря

Детали: По законопроект проголосовало 250 депутатов. Из них 224 депутата "Слуги народа", 2 депутата ОПЗЖ, 1 голос дала группа "За будущее", 18 депутатов "Голоса", 5 внефракционных.

К законопроекту было подано более 300 поправок.

В частности, депутаты поддержали поправку №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ. За нее проголосували 334 депутата.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Напомним,

  • Парламент 15 ноября не успел проголосовать весь законопроект, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана
  • Адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.
  • С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.
  • 22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.
  • На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января следующего года.
  • 27 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о следственных экспериментах по делам Майдана.



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