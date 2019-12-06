Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Источник: заседание Верховной Рады 6 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 246. Решение принято. Закон принять в целом".

Детали: По словам докладчика по вопросу "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект устанавливает "справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств".

Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую ​​меру воздействия как "соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения", ввели правило, согласно которому за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции и уменьшили максимальные штрафы "вдвое, а то и больше".

По словам нардепа, в общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 было одобрено.

Просила поддержать проект закона и министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Маркарова отмечала, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств. Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут "ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем".

Дискуссия по законопроекту и поправках длилась более часа.

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