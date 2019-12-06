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Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

Пятница, 6 декабря 2019, 13:14
Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Источник: заседание Верховной Рады 6 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 246. Решение принято. Закон принять в целом". 

 

Детали: По словам докладчика по вопросу "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект устанавливает "справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств".

Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую ​​меру воздействия как "соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения", ввели правило, согласно которому за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции и уменьшили максимальные штрафы "вдвое, а то и больше".

По словам нардепа, в общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 было одобрено.

Просила поддержать проект закона и министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Маркарова отмечала, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств. Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут "ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем".

Дискуссия по законопроекту и поправках длилась более часа.

Согласно объяснительной записке, закон вводит общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействию легализации доходов.

А также увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать в Госфинмониторинг.

В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.

Также закон вводит международный инструментарий замораживания активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

Закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений.

Предыстория: 

  • В первом чтении законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения нардепы приняли 1 ноября.

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательство
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