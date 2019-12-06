Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Источник: заседание Верховной Рады 6 декабря
Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 246. Решение принято. Закон принять в целом".
Детали: По словам докладчика по вопросу "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект устанавливает "справедливые и пропорциональные санкции для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств".
Она добавила, что при доработке ко второму чтению депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, ввели такую меру воздействия как "соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения", ввели правило, согласно которому за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции и уменьшили максимальные штрафы "вдвое, а то и больше".
По словам нардепа, в общем ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых 500 было одобрено.
Просила поддержать проект закона и министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.
Маркарова отмечала, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств. Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут "ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем".
Дискуссия по законопроекту и поправках длилась более часа.
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