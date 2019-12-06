Меджлис предлагает пройти мирным "маршем достоинства" до Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение мирного шествия с материковой части Украины на аннексированный полуостров Крым.

Источник: "Крым.Реалии" с пресс-конференции Чубарова в Киеве

Прямая речь: "Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой".

Детали: Чубаров отметил, что после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки".

По его мнению, это "поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты по отношению к России".

Меджлис намерен обратиться к ряду стран и международным организациям, чтоб они приняли участие в марше.

Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций.

Дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один и не два месяца".

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