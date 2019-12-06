Меджлис предлагает пройти мирным "маршем достоинства" до Крыма
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение мирного шествия с материковой части Украины на аннексированный полуостров Крым.
Источник: "Крым.Реалии" с пресс-конференции Чубарова в Киеве
Прямая речь: "Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".
Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой".
Детали: Чубаров отметил, что после аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки".
По его мнению, это "поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты по отношению к России".
Меджлис намерен обратиться к ряду стран и международным организациям, чтоб они приняли участие в марше.
Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций.
Дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один и не два месяца".
Предыстория:
- В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
- Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел незаконный "референдум" о статусе полуострова, под предлогом которого Москва "включила" Крым в состав РФ. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
- Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.