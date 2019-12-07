"Спасибо, что не выкинули на улицу" – Филарет Епифанию

1951 просмотр
Суббота, 7 декабря 2019, 00:52

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит.

Источник: заявление Филерата

Дословно: "Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии..."

Детали: Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Что предшествовало: Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Читайте также: Филарет ушел от Епифания и что теперь будет с ПЦУ

 Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было

Предыстория:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
  • Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Украинская правда
Темы: Филарет Епифаний Православная Церковь Украины церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
ПЦУ решила, что Филарет возглавит отдельную миссию 5 декабря 2019, 19:21
Дело УПЦ КП: церковники с крестом штурмовали суд, полиция применила газ 11 ноября 2019, 14:50
Побойтесь Бога: Филарет просит Епифания не отбирать деньги ликвидированной УПЦ КП 22 августа 2019, 18:29
Все новости
Главные новости
"Венецианка" раскритиковала языковой закон, хотя поддержала защиту украинского языка
ГБР закончило расследовать убийство 5-летнего Кирилла – на скамье подсудимых 4 человека
Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех
Международные резервы Украины за месяц выросли на 500 миллионов долларов
Все новости
исследование

Что полезнее: пиво или вино?

советы

Голодание: как правильно и когда оно может быть полезным

тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

Поиск по сайту
Архив
Весь архів