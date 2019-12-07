СНБО утвердил основной сценарий реинтеграции Донбасса – Данилов

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Суббота, 7 декабря 2019, 14:52
Алексей Данилов
сайт СНБО

На закрытом заседании СНБО в субботу под председательствованием президента Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в "нормандском формате", который будет воплощаться как основной.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета нацбезопасности, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на трансляцию 5 канала

Прямая речь: "Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время".

Детали: Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал он.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Данилов напомнил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

Прямая речь: "Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию".

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что среди 5 сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента в рамках подготовки к нормандской встрече, сценария капитуляции нет.

Темы: СНБО


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