В Офисе Зеленского готовились к "Нормандии", утвердили 5 сценариев

Президент Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил".

Детали: Перед встречей в Париже будет заседание СНБО под председательством Зеленского.

Что предшествовало: 3 декабря политсилы экс-президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в нормандской формате.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне пересказал содержание проекта решения саммита в нормандском формате, согласованного четырьмя государствами.