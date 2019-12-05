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Секретарь СНБО о 5 сценариях Зеленского к "Нормандии": капитуляции нет

Четверг, 5 декабря 2019, 09:20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что среди 5 сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента в рамках подготовки к нормандской встрече, сценария капитуляции нет.

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь: "Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи.

Президент Украины перед нами поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну".

Детали: Он рассказал, что на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украины во время переговоров с лидерами Нормандской четверки. Это, в частности, освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.

Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате – в частности, развела сил на трех участках.

Он также отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО под председательством президента.

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Украинская правда
Темы: СНБОнормандский формат
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