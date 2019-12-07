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Пожар в одесском колледже: полиция установила первых подозреваемых

Суббота, 7 декабря 2019, 14:08
Пожар в одесском колледже: полиция установила первых подозреваемых
ГСЧС

В уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже полицией готовятся сообщение о подозрении двум лицам.

Источник: заместитель начальника ГУНП Одесской области - начальник Следственного управления Сергей Шайхет, сообщает полиция Одесской области

Прямая речь: "Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрении двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым.

Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше".

Детали: Шайхет отметил, что в настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

При осмотре места пожара было обнаружено четыре тела, два из которых родственники опознали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на судмедэкспертизу.

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • По состоянию на утро субботы, погибшими считаются 5 человек, 17 пострадавших остается в больницах. Судьба 10 человек остается неизвестной.

Украинская правда

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Темы: Одессапожарполиция
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