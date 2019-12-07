Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до п’яти
Під час розбору завалів, пов’язаних із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Всього внаслідок пожежі загинуло 5 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи."
Деталі: Станом на 6:30 7 грудня надзвичайники продовжують заходи щодо ліквідації наслідків пожежі.
Наразі 17 постраждалих залишається в лікарнях. За інформацією Нацполіції, доля 10 людей залишається невідомою.
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- Лише за кілька годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. ЇЇ гасили всю ніч.
- Вранці 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про загибель 16-річної студентки Ксенії Бабенко.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.
- Після пожежі в одеському коледжі зникли безвісти 14 осіб, серед них – 4 студентів.
- 5 грудня на місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіло жінки.
- Загиблу ідентифікували як викладачку коледжу Ганну Бортюк.
- 6 грудня тіла ще двох загиблих людей дістали з-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня.