Пожежа в Одесі: кількість загиблих зросла до п’яти

Під час розбору завалів, пов’язаних із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Всього внаслідок пожежі загинуло 5 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи."

Під час розбору завалів, пов’язаних із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники виявили ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти людей. ДСНС

Деталі: Станом на 6:30 7 грудня надзвичайники продовжують заходи щодо ліквідації наслідків пожежі.

Наразі 17 постраждалих залишається в лікарнях. За інформацією Нацполіції, доля 10 людей залишається невідомою.

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