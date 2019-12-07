В Конгрессе обнародовали отчет, на основе которого хотят объявить импичмент Трампу
Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США, ответственный за формулирование конкретных обвинений против Дональда Трампа обнародовал отчет, на основе которого нижняя палата парламента хочет объявить импичмент президенту США.
Источник: Hromadske со ссылкой на обнародованный отчет Комитета
Детали: Документ под названием "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цели и значение статьи об импичменте, содержащиеся в Конституции США.
Отчет не формулирует конкретных обвинений против Трампа. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.
Как заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства Джерольд Надлер по случаю публикации отчета, Трамп "злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды".
"Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления - импичмент", - заявил Надлер.
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Предыстория:
- 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.
- В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.
- Отчет основан на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц администрации президента.
- Cвидетели подробно описали, как президент и его союзники пытались заставить Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
- При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав – в обмен на заявление о расследовании – помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
- Если большинство членов Палаты проголосует за принятие статей об импичменте, Трамп будет вынужден уйти с поста президента США. Затем дело передадут в Сенат для судебного разбирательства.