В Конгрессе обнародовали отчет, на основе которого хотят объявить импичмент Трампу
Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США, ответственный за формулирование конкретных обвинений против Дональда Трампа обнародовал отчет, на основе которого нижняя палата парламента хочет объявить импичмент президенту США.
Источник: Hromadske со ссылкой на обнародованный отчет Комитета
Детали: Документ под названием "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цели и значение статьи об импичменте, содержащиеся в Конституции США.
Отчет не формулирует конкретных обвинений против Трампа. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.
Как заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства Джерольд Надлер по случаю публикации отчета, Трамп "злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды".
"Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления - импичмент", - заявил Надлер.