В Конгрессе обнародовали отчет, на основе которого хотят объявить импичмент Трампу

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Суббота, 7 декабря 2019, 22:03

Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США, ответственный за формулирование конкретных обвинений против Дональда Трампа обнародовал отчет, на основе которого нижняя палата парламента хочет объявить импичмент президенту США.

Источник: Hromadske со ссылкой на обнародованный отчет Комитета

Детали: Документ под названием "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цели и значение статьи об импичменте, содержащиеся в Конституции США.

Отчет не формулирует конкретных обвинений против Трампа. Обнародованный документ призван разъяснить юридическую сторону процедуры импичмента с учетом предыдущего опыта.

Как заявил глава Комитета по вопросам судопроизводства Джерольд Надлер по случаю публикации отчета, Трамп "злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды".

"Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления - импичмент", - заявил Надлер.

Темы: Трамп импичмент США Иван Кириленко


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