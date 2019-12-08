ООС: 3 обстрела в течение дня, без потерь

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 18:41

В течение дня в воскресенье вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Все обстрелы укреплений украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Марьинки и Широкино стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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