ООС: 3 обстрела в течение дня, без потерь

В течение дня в воскресенье вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Все обстрелы укреплений украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Марьинки и Широкино стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.