ООС: 3 обстрела в течение дня, без потерь
Воскресенье, 8 декабря 2019, 17:41
В течение дня в воскресенье вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные в результате обстрелов не пострадали.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: Все обстрелы укреплений украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Неподалеку Марьинки и Широкино стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.
Украинская правда