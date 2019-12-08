Министр обороны США анонсировал новый транш военной помощи Украине

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 23:29
Минобороны США

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Источник: министр обороны США Марк Эспер на встрече с военными чиновниками, сообщает "Голос Америки"

Прямая речь: "Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже.

Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и как Украина решает вопрос коррупции".

Детали: На вопрос модератора, влияет ли на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - сказал он.

В то же время Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия Украине, основываясь на трех вещах.

Прямая речь: "Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третий: оказывают ли наши союзники в регионе также поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса был "да", поэтому мы поддержали предоставление такой помощи".

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.
  • Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Темы: США


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