Российские наемники 7 раз открывали огонь – ООС

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Понедельник, 9 декабря 2019, 07:11

8 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществляли обстрелы вблизи Васильевки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Майского, Крымского и Хутора Вольного.

Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет. "

Напомним:

  • 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий ОС, еще двое получили ранения, один - боевую травму.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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