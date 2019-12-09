WADA запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира 4 года

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Понедельник, 9 декабря 2019, 12:38

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Источник: DW с заседания Исполнительного комитета WADA в Лозанне

Детали: Российским спортсменам запрещается участие в крупных соревнованиях, а чиновникам запрещается посещать такие соревнования.

Россия также не будет иметь права принимать у себя или даже подавать заявки на проведение крупных мероприятий в течение того же периода времени.

Запрет означает, что Россия пропустит Олимпиаду в следующем году в Токио, а также Зимние игры в Пекине в 2022 году.

За российскими спортсменами, чистыми от допинга, остается право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Темы: Росcия спорт


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