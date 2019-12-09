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WADA запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира 4 года

Понедельник, 9 декабря 2019, 11:38
WADA запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило рекомендацию своего Комитета по соблюдению законодательства о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Источник: DW с заседания Исполнительного комитета WADA в Лозанне

Детали: Российским спортсменам запрещается участие в крупных соревнованиях, а чиновникам запрещается посещать такие соревнования.

Россия также не будет иметь права принимать у себя или даже подавать заявки на проведение крупных мероприятий в течение того же периода времени.

Запрет означает, что Россия пропустит Олимпиаду в следующем году в Токио, а также Зимние игры в Пекине в 2022 году.

За российскими спортсменами, чистыми от допинга, остается право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Этому предшествовало: Рекомендация Комитета по рассмотрению вопроса о запрете России была основана на выводе о том, что Москва сфальсифицировала данные о допинге из лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая была передана следователям WADA в январе.

Министр спорта России Павел Колобков связывал расхождения в данных с техническими проблемами.

Предыстория:

  • 9 ноября 2015 года деятельность РУСАДА оказалась в центре громкого допингового скандала.
  • 18 ноября 2015 года на основании выводов отчёта независимой комиссии WADA признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу WADA.
  • 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. Полное раскрытие данных из московской лаборатории было ключевым условием этого.
  • В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • 25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию от международных турниров на 4 года.

Темы: Росcияспорт
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