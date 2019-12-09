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"Гуцульская овечья брындзя" стала первым украинским географическим указанием

Понедельник, 9 декабря 2019, 13:12

Министерство развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины 11 ноября выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара для сыра "Гуцульская овечья брындзя".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, "Гуцульская овечья брындзя" - это первое украинское географическое указание, которое отвечает европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявку на регистрацию географического указания подала в Минэкономики общественный союз "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" 19 декабря 2018 года.

"Гуцульская овечья брынза" изготавливается на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, которые берут свое начало с XV века. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября 2019 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для совершенствования правовой охраны географических указаний" (№123- ІХ), принятый Верховной радой 20 сентября (законопроект №1065). Внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Темы: продукты
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