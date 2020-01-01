В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

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Среда, 1 января 2020, 06:15

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237 ), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. 

Что было раньше: 18 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Темы: коррупция Верховная Рада


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