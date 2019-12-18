Рада сняла "фактическую" неприкосновенность по закону "cлуг народа"

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Источник: за соответствующее решение проголосовал 291 нардеп на заседании Верховной Рады 18 декабря

Детали: За законопроект проголосовали 223 парламентария от "Слуги народа", 22 - "ОПЗЖ", 17 - депутатская группа "Довіра", 15 - депутатская группа "За майбутнє", 14 - внефракционных.

"Батькивщина" и "Евросолидарнисть" - воздержались. "Голос" - голосовал против.

Законопроектом "запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностю".

Сведения, которые свидетельствуют об уголовном правонарушении нардепа, вносит в ЕРДР генпрокурор или лицо, исполняющее обязанности генпрокурора.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер (в частности, НСРД), ограничивающих права и свободы нардепа, должны быть согласованы генпрокурором.

В уголовных процессах, по преступлениям отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАСУ.

Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если нардеп без уважительной причины не явился на судебное заседание и не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека.

Орган или должностные лица, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады.

В случае задержания спикера должны немедленно сообщить об этом первому заместителю главы ВР.

Решения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

В то же время, "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Инициаторами законопроекту были нардепы "Слуги народа", в частности, Галина Янченко.

Законопроект Янченко предусматривает, что только генпрокурор может начать расследование в отношении депутата из-за этого его не поддержали другие фракции.

Что было раньше: Партия "Голос" не поддерживает законопроект. "Голос" сообщал, что зарегистрировал в Раде альтернативный законопроект №2237-1. Нардепы считают, что законопроект монобольшинства концентрирует власть в руках генпрокурора.

В частности, другие правоохранительные органы теряют возможность даже начать уголовные производства относительно нардепов.

Согласно с законопроектом "Голоса", генпрокурор не имеет ключевой роли при начале расследования преступлений, совершенных депутатами.

16 декабря комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2237 во втором чтении и в целом.

Законопроект "Голоса" не поддержали.

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Напомним: