Судью Барышевского суда, которая приостановила лицензию SkyUp, уволили
Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Решение было вынесено 9 января. Уволили Литвиненко за совершение существенного дисциплинарного проступка. О одиозное решение судьи рассказывали в расследовании "Таємниця баришівського суду" программы "Схемы: коррупция в деталях".
Первая Дисциплинарная палата решила, что судья совершила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства, а именно Воздушного кодекса Украины.
Что предшествовало: В конце декабря Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.
В июне Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко из-за расследования "Схем".
Предыстория:
- 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".