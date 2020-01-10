Судью Барышевского суда, которая приостановила лицензию SkyUp, уволили

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Пятница, 10 января 2020, 02:07

Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Решение было вынесено 9 января. Уволили Литвиненко за совершение существенного дисциплинарного проступка. О одиозное решение судьи рассказывали в расследовании "Таємниця баришівського суду" программы "Схемы: коррупция в деталях".

Первая Дисциплинарная палата решила, что судья совершила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства, а именно Воздушного кодекса Украины.

Что предшествовало: В конце декабря Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.

В июне Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко из-за расследования "Схем".

Предыстория:

  • 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Украинская правда
Темы: авиа суд


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