Судью Барышевского суда, которая приостановила лицензию SkyUp, уволили

Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Решение было вынесено 9 января. Уволили Литвиненко за совершение существенного дисциплинарного проступка. О одиозное решение судьи рассказывали в расследовании "Таємниця баришівського суду" программы "Схемы: коррупция в деталях".

Первая Дисциплинарная палата решила, что судья совершила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства, а именно Воздушного кодекса Украины.

Что предшествовало: В конце декабря Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.

В июне Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко из-за расследования "Схем".

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