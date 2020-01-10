В Конгрессе запретили Трампу военные действия против Ирана без согласования

Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Источник: CNN

Детали: За проголосовали 224 конгрессмена. Против - 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.

Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Напомним: