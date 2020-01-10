В Конгрессе запретили Трампу военные действия против Ирана без согласования
Пятница, 10 января 2020, 02:22
Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.
Источник: CNN
Детали: За проголосовали 224 конгрессмена. Против - 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.
Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.
Напомним:
- 8 января две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.
Украинская правда