ВОЕННЫХ США В ИРАКЕ ОБСТРЕЛЯЛИ РАКЕТАМИ

Авиабаза США вблизи иракского города аль-Асад и базу американских и коалиционных сил в городе Эрбиль обстреляли ракетами.

Источник: CNN

Детали: Министерство обороны США сообщило, что Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракских базах, где располагаются американские военные.

Официальный представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Иран выпустил более десятка ракет по авиабазе аль-Асад, где находятся войска США, а также по базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. Хоффман добавил, что Пентагон оценивает ущерб, нанесенный атаками.

Прямая речь: "На днях, в ответ на иранские угрозы, Пентагон принял все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров. Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе ".

Детали: Иранское государственное телевидение сообщило, что иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC), "нанес удар по авиабазе США аль-Асад в Ираке десятками ракет". IRGC предупредил США о более "сокрушительные ответы в случае новой агрессии". В IRGC заявили, что нанесут удар по любой региональной государстве, которая станет платформой для агрессии США.

AP

Прессекретар Белого дома Стефани Гриша сообщила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о ракетные атаки.

Прямая речь: "Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности".

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Напомним: