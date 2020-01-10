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На Чонгаре задержали боевика "самообороны Крыма"

Пятница, 10 января 2020, 10:02
На Чонгаре задержали боевика самообороны Крыма

Украинские полицейские и пограничники на админгранице с оккупированным Россией Крымом задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма"

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Детали: В среду, 8 января 2020 года, работниками Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" при попытке пересечения административной границы с временно оккупированной территорией полуострова Крым был обнаружен ранее разыскиваемый участник незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

 

На следующий день Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

 

По данным УП, речь идет об уроженце города Севастополь Антонове Иване Владимировиче 1977 года рождения.

Что было раньше: 15 марта 2019 в процессуальным руководством прокуратуры автономии "самообороновцу" было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 УК Украины, а именно участие в 2014 году в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Крыма".

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Темы: Крымоккупация
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