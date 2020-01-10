В ОРДО начали конфискацию машин на украинских номерах – СМИ
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Пятница, 10 января 2020, 12:26
На оккупированной части Донецкой области боевики начали конфискацию автомобилей с украинскими номерами.
Источник: Liga.net со ссылкой на свои источники и на Восточную правозащитную группу
Детали: Правозащитники уточнили, что им известно уже о семи случаях конфискации автомобилей с 1 по 8 января 2020 года на территории ОРДО.
Собеседники издания в Донецке на правах анонимности добавили, что даже те, кто оттягивал так называемую перерегистрацию, были вынуждены получить новые автономера до 1 января 2020 года.
По их словам, сейчас в городе машин с украинскими номерами "практически нет".
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