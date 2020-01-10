Украина получила доступ к черным ящикам самолета МАУ, разбившегося под Тегераном, и записей диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

В Тегеран вылетело около 50 украинских представителей, отметил министр.

"Они техническими средствами пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло. Мы получаем полное сотрудничество от иранской стороны. Иранская сторона помогает нам, мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения. Полиция обеспечивает безопасность этого места, хотя там изначально имели доступ местные, что затрудняло расследование", - отметил Пристайко.

"Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Вся эта информация пока анализируется, мы не исключаем ни одной версии", - добавил он.

В пятницу съемочная группа CBS News побывала на месте катастрофы и подтвердила данные о том, что его расчищали, и там осталось очень мало обломков. В то же время, по информации канала, это место не охраняют, и неофициальные лица, очевидно мусорщики, продолжают искать там предметы, чтобы забрать.

Свидетели рассказали, что видели, как в четверг приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иран не сказал, куда отвезли обломки.