В МИД сообщили, когда возобновят полеты в Ирак и Иран
Украина запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в Ирак и Иран до конца расследование авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.
Он отметил, что это не означает, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.
По его словам, сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран.
"Мы до конца расследование запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал Пристайко.
Как сообщалось, немецкий перевозчик Lufthansa в пятницу заявил, что отменяет все рейсы в Тегеран и из него до 20 января, после предположений, что Иран, возможно, ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в начале этой недели.
Швеция временно запретила полеты иранской компании Iran Air в своем воздушном пространстве.