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В МИД сообщили, когда возобновят полеты в Ирак и Иран

Пятница, 10 января 2020, 18:31
В МИД сообщили, когда возобновят полеты в Ирак и Иран

Украина запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в Ирак и Иран до конца расследование авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

Он отметил, что это не означает, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.

По его словам, сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран.

"Мы до конца расследование запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал Пристайко.

Как сообщалось, немецкий перевозчик Lufthansa в пятницу заявил, что отменяет все рейсы в Тегеран и из него до 20 января, после предположений, что Иран, возможно, ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в начале этой недели.

Швеция временно запретила полеты иранской компании Iran Air в своем воздушном пространстве.

Темы: авиаИранИраккатастрофа МАУ в Иране
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