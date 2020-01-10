Местные имели доступ к обломкам самолета – МИД

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Пятница, 10 января 2020, 19:55

С помощью иранских властей с места падения самолета МАУ под Тегераном удалось "убрать постронних", чей доступ туда изначально усложнял расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

"На месте действительно продолжаются работы. Кроме того, что происходит очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на довольно большие территории, в том числе определенные населенные пункты. Люди имеют доступ и, будем говорить честно, к определенным фрагментам самолета, и к определенным фрагментам, которые могут быть определены как фрагменты тел. Об этом сложно и неприятно говорить, но нужно навести порядок", - сказал министр.

В то же время Пристайко заявил, что украинская команда, прибывшая в Тегеран, не подтвердила подлинность фото, на которых показано, как бульдозер транспортирует обломок самолета.

Пристайко также сказал, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним:

  • В пятницу съемочная группа CBS News побывала на месте катастрофы и подтвердила данные о том, что его расчищали, и там осталось очень мало обломков. В то же время, по информации канала, это место не охраняют, и неофициальные лица, очевидно мусорщики, продолжают искать там предметы, чтобы забрать.
  • Свидетели рассказали, что видели, как в четверг приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Журналист Bild Джулиан Репке накануне также выложил фото, на которых показано, как якобы на месте падения самолета работают бульдозеры.
  • Иран не сказал, куда отвезли обломки.

Темы: МИД Иран авиа


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