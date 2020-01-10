Местные имели доступ к обломкам самолета – МИД

С помощью иранских властей с места падения самолета МАУ под Тегераном удалось "убрать постронних", чей доступ туда изначально усложнял расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

"На месте действительно продолжаются работы. Кроме того, что происходит очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на довольно большие территории, в том числе определенные населенные пункты. Люди имеют доступ и, будем говорить честно, к определенным фрагментам самолета, и к определенным фрагментам, которые могут быть определены как фрагменты тел. Об этом сложно и неприятно говорить, но нужно навести порядок", - сказал министр.

В то же время Пристайко заявил, что украинская команда, прибывшая в Тегеран, не подтвердила подлинность фото, на которых показано, как бульдозер транспортирует обломок самолета.

Пристайко также сказал, что Украина получила доступ к черным ящикам самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним: