Корабль РФ "агрессивно сблизился" с эсминцем – ВМС США

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, игнорируя предупреждения от американского судна и увеличивая риск столкновения.

Об этом сообщили ВМС США в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", - говорится в заявлении Пятого флота ВМС США, который курирует военно-морские операции на Ближнем Востоке.

"Farragut дал пять коротких гудков, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", - говорится в заявлении.

Видео инцидента, которое есть в распоряжении телеканала, показывает, как российский военный корабль быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

