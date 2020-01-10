США в день убийства Сулеймани пытались ликвидировать еще одного иранского командира – WP

В ночь убийства иранского командира Касема Сулеймани США безуспешно атаковали другого высокопоставленного иранского военного чиновника в Йемене Абдула Резу Шалая.

Источник: CNN со ссылкой на The Washington Post –

Детали: Абдул Реза Шалай является финансистом и главным командиром силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – элитной части Вооруженных сил Ирана.

Шалая связывают с атаками на военных США в Ираке и организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США.

Спецоперация проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. При этом не известно, каким образом Шалай избежал смерти.

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