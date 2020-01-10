США в день убийства Сулеймани пытались ликвидировать еще одного иранского командира – WP

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Пятница, 10 января 2020, 22:16

В ночь убийства иранского командира Касема Сулеймани США безуспешно атаковали другого высокопоставленного иранского военного чиновника в Йемене Абдула Резу Шалая.

Источник: CNN со ссылкой на The Washington Post – 

Детали: Абдул Реза Шалай является финансистом и главным командиром силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции – элитной части Вооруженных сил Ирана.

Шалая связывают с атаками на военных США в Ираке и организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США.

Спецоперация проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. При этом не известно, каким образом Шалай избежал смерти.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Украинская правда
Темы: США Иран


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