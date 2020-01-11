Иран обещает наказать военных, сбивших самолет МАУ

Президент Ирана Рухани утверждает, что действия военных, которые привели к гибели украинского лайнера, будут расследоваться.

Источник: экстренное заявление Рухани после того, как Иран признал, что сбил украинский лайнер, сообщает "Европейская правда".

Детали: Несмотря на то, что в первые дни после трагедии Иран не признавал свою вину и пытался ее скрыть, Рухани настаивает, что сейчас должно быть проведено расследование с наказанием конкретных виновников.

"Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование", - заявил он.

По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и корни этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

В качестве отдельной задачи он определил такие изменения в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали, что подобной трагедии не повторится в будущем.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Рухани также выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке".

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