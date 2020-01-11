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Иран обещает наказать военных, сбивших самолет МАУ

Суббота, 11 января 2020, 07:41
Иран обещает наказать военных, сбивших самолет МАУ

Президент Ирана Рухани утверждает, что действия военных, которые привели к гибели украинского лайнера, будут расследоваться.

Источник: экстренное заявление Рухани после того, как Иран признал, что сбил украинский лайнер, сообщает "Европейская правда".

Детали: Несмотря на то, что в первые дни после трагедии Иран не признавал свою вину и пытался ее скрыть, Рухани настаивает, что сейчас должно быть проведено расследование с наказанием конкретных виновников.

"Подобный инцидент - это не то, что можно легко пропустить. Требуется дальнейшее расследование", - заявил он.

По словам Рухани, теперь нужно "идентифицировать причины и корни этой трагедии и подвергнуть (уголовному) преследованию тех людей, кто совершил эту непростительную ошибку".

В качестве отдельной задачи он определил такие изменения в работе ПВО Ирана, которые бы гарантировали, что подобной трагедии не повторится в будущем.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Рухани также выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке".

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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