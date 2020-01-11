В Канаде уточнили количество своих граждан на борту самолета МАУ
Суббота, 11 января 2020, 09:10
На борту самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ, разбившегося 8 января в Иране, находилось 57 граждан Канады, а не 63, как сообщалось ранее.
Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет ВВС
Детали: В пятницу глава МИД Канады заявил, что на борту было 57 канадцев.
Отмечается, что многие пассажиры самолета должны были лететь из Киева в Торонто.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что 138 пассажиров этого рейса направлялись в Канаду.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Украинская правда