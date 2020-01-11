В Канаде уточнили количество своих граждан на борту самолета МАУ

На борту самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ, разбившегося 8 января в Иране, находилось 57 граждан Канады, а не 63, как сообщалось ранее.

Источник: министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет ВВС

Детали: В пятницу глава МИД Канады заявил, что на борту было 57 канадцев.

Отмечается, что многие пассажиры самолета должны были лететь из Киева в Торонто.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что 138 пассажиров этого рейса направлялись в Канаду.

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