Микроавтобус с украинцами попал в смертельное ДТП в России

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Суббота, 11 января 2020, 15:29
Фото МЧС РФ

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения украинского микроавтобуса и автомобиля в Орловской области РФ. Среди погибших - одна гражданка Украины. 

Источник: ТАСС со ссылкой на ГИБДД России, управление МВД по Орловского области, пресслужбу правительства Орловской области, Интерфакс

Дословно собеседник агентства: "На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован на Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести".

Детали: По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

Как уточнили ТАСС в управления МВД по Орловской области, среди пострадавших есть 17-летний подросток.

В пресс-службе правительства Орловской области сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, три - в состоянии средней тяжести.

В ЕДДС Кромского района Орловской области, где произошла авария, "Интерфаксу" сообщил, что в результате аварии погибла одна гражданка Украины.

Прямая речь собеседника агентства: "Все пассажиры микроавтобуса - граждане Украины. Одна гражданка Украины погибла. Еще двое погибших - жители Орловской области, которые ехали в легковом автомобиле".

Украинская правда
Темы: Росcия ДТП


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