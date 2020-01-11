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ФСБ вербовала работника "Укроборонпрома" - контрразведка

Суббота, 11 января 2020, 16:05
ФСБ вербовала работника Укроборонпрома - контрразведка

Представители ФСБ РФ вербовали трех жителей Сумской области, среди которых - бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: Службой безопасности установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. К украинцам применяли шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение.

По данным СБУ, с помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах.

Продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 УК (государственная измена).

Согласно ст. 111 КК, госизмена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Дословно: "Контрразведка СБУ предостерегает граждан, в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от государственных и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или на оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников и т.п.".

Украинская правда
Темы: ФСБУкроборонпромСБУРосcия
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