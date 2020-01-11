Боевика "ЛНР", воевавшего под Дебальцево, приговорили к 8 годам

Боевик террористической организации "ЛНР", принимавший активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево, приговорен к восьми годам лишения свободы.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным спецслужбы, в 2014-2015 гг. житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, злоумышленник принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево, а затем продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевик был объявлен в розыск.

В сентябре 2019 г. СБУ вывела террориста на подконтрольную Украины территорию и задержала его.

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.