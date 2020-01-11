В субботу боевики стреляли дважды, без потерь

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Суббота, 11 января 2020, 21:48

Российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Из 120-мм миномета боевики выпустили 3 мины по силам ОС рядом с Красногоровкой, из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям вблизи с.Пески.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным штаба, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Минские соглашения Донбасс


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