В субботу боевики стреляли дважды, без потерь

Российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Из 120-мм миномета боевики выпустили 3 мины по силам ОС рядом с Красногоровкой, из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям вблизи с.Пески.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным штаба, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".