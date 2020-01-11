Осужденного в колонии Харькова пытали - Денисова

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Суббота, 11 января 2020, 23:08

В ходе проверки Алексеевской колонии №25 в Харькове у осужденных зафиксировано телесные повреждения, одного из них пытали.

Источник: заявление уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Детали: Проверка в колонии была проведена в колонии, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. 

Прямая речь омбудсмена: "По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, пока они находятся в подавленном психическом состоянии".

"В частности, одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена".

Детали: Денисова заявила, что по всем зафиксированным фактам информация будет передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Дословно: "Поручила представителю Уполномоченного в восточных областях систематически посещать осужденных с целью предотвращения дальнейшего морального и физического давления на них. Дело находится на личном контроле", - сообщила омбудсмен.

Напомним,

  • Прокуратура начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных на Харьковщине в Алексеевской исправительной колонии.
  • По данным прокуратуры, расследование начато по ст. 365 УК по факту превышения служебных полномочий во время обысков у заключенных, в ходе которых администрация колонии в применила к отдельным осужденных физическую силу и спецсредства (наручники и резиновые дубинки), чем нанесла им телесные повреждения.
  • Ранее в учреждении был введен режим особых условий из-за того, что заключенные готовились к бунту.

Украинская правда
Темы: Харьков права человека


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