В Ираке убили лидера "Народных мобилизационных сил"
Воскресенье, 12 января 2020, 05:11
В иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.
Источник: Daily Mail
Детали: Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Убийство произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдад.
Что было раньше:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.