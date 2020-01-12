В Ираке убили лидера "Народных мобилизационных сил"

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Воскресенье, 12 января 2020, 06:11

В иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

Источник: Daily Mail

Детали: Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Убийство произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдад.

Что было раньше:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Темы: Иран Ирак


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