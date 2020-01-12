В Ираке убили лидера "Народных мобилизационных сил"

В иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

Источник: Daily Mail

Детали: Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Убийство произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдад.

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