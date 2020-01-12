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ООС: формирование РФ обстреляли украинские позиции с миномета калибра 120 мм

Воскресенье, 12 января 2020, 06:10
ООС: формирование РФ обстреляли украинские позиции с миномета калибра 120 мм

11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дословно: "Из 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашей позиции рядом с Красногоровка и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с песком, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток"

Вчера, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было".

Детали: С начала этого периода российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позиции украинских защитников вблизи с Новотошковское. За текущие сутки потерь нет.

Темы: ДонбассООСРосcия
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