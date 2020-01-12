СМИ Ирана поддержали протесты из-за сбитого самолета МАУ

Иранские СМИ в воскресенье поддержали протестующих, которые в субботу требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спецназовцы применили слезоточивый газ против тысяч иранцев, которые вечером в субботу вышли на улицы столицы и других городов, направляя свой гнев на высшую власть Ирана, верховного лидера Али Хаменеи, многие из них скандировали "Смерть диктатору".

Изображения и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

По сообщениям жителей Тегерана, полиция усилила свое присутствие в столице в воскресенье утром.

"Извинись и подай в отставку", - говорится в заголовке воскресного выпуска иранской умеренной газеты Etemad daily.

Другая умеренная ежедневная газета Jomhuri-ye Eslami, написала в редакционной статье: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти Ирана не является чем-то необычным, но она имеет тенденцию оставаться в узких рамках, отмечает агентство.

Впрочем, нападки прессы и протесты усугубляют проблемы, стоящие перед истеблишментом, который в ноябре столкнулся с самыми кровавыми беспорядками в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признало в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.