В пунктах пропуска на границе со странами ЕС за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств, однако утром в воскресенье очереди уменьшились.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Как и предполагалось, после завершения рождественских и новогодних праздников в страны Евросоюза возвращается значительное количество наших соотечественников, которые там временно проживают или учатся.

Поэтому в некоторых пунктах пропуска за последние сутки наблюдалось значительное скопление транспортных средств".

"Уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе".

Детали: Пограничники отметили, что для уменьшения очередей было в разы увеличено количество пограничных нарядов, прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, усилены режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнены вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.

Сейчас на границе с Польшей больше всего транспортных средств (170) накопилось в пункте пропуска "Краковец". Кроме того, в пункте "Грушев" стоит 100 автомобилей, "Шегини" - 60, "Смильниця" - 35, "Ягодин" - 30. В других пунктах пропуска очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" наблюдается очередь из 150 транспортных средств, "Малый Березный" - 130.

На границе с Венгрией: "Тиса" - 80 авто, "Вилок" - 30, "Косино" - 20, "Лужанка" - 20. в пункте пропуска "Дзвинкове" очередей нет.

На границе с Румынией очередей нет.

Государственная пограничная служба просит граждан по возможности выбирать пункты пропуска, которые не загружены.