Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой
Полиция задержала подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевои и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.
Источник: прокуратура Киевской области, министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook
Дословно прокуратура: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".
"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.
На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.
В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".
Прямая речь Авакова: "Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убивств, и в том числе - в убийстве Амины.
ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия".
Предыстория:
- 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
- Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
- Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".