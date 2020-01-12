Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевои и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Источник: прокуратура Киевской области, министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Дословно прокуратура: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Детали: Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков обнародовал фото и видео задержания одного из подозреваемых.

Он также сообщил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, найденном на месте преступления.

Прямая речь Авакова: "Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убивств, и в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия".

Обновлено: Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав преступной группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года, а в воскресенье задержали организатора убийства Окуевой.

В сентябре данную группу лиц задержали по подозрению в причастности к убийству директора компании "Caparol", которое произошло в сентябре 2016 года в с. Крушинка Васильковского района, а также к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

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