Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой - Аваков

Воскресенье, 12 января 2020, 13:31
Амина Окуева

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевои и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Источник: прокуратура Киевской области, министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Дословно прокуратура: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Детали: Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков обнародовал фото и видео задержания одного из подозреваемых.

Он также сообщил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, найденном на месте преступления.

Прямая речь Авакова: "Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убивств, и в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия".

Обновлено: Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав преступной группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года, а в воскресенье задержали организатора убийства Окуевой.

В сентябре данную группу лиц задержали по подозрению в причастности к убийству директора компании "Caparol", которое произошло в сентябре 2016 года в с. Крушинка Васильковского района, а также к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

Читайте также: "Обычный расстрел". О чем молчит полиция после убийства Окуевой

Предыстория:

  • 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
  • Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле. 
  • Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: