Полиция задержала подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевои и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Источник: прокуратура Киевской области, министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Дословно прокуратура: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами".

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Прямая речь Авакова: "Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убивств, и в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия".

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