На Киевщине обстреляли авто Амины Окуевой, она погибла

На железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

"Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал Геращенко.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Туда выехал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле в них стреляли. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший попали в больницу.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова. Нападавшему было объявлено о подозрении.

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.