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Авиакатастрофа МАУ: Швеция направит в Иран группу специалистов

Воскресенье, 12 января 2020, 17:40
Авиакатастрофа МАУ: Швеция направит в Иран группу специалистов

Министерство иностранных дел Швеции направит в Иран группу специалистов для оказания консульской помощи родственникам погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявила глава МВД Швеции Анне Линде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

Отмечается, что группа шведских специалистов отправляют в Иран, поскольку в авиакатастрофе погибло так много людей, связанных со Швецией.

"Задача состоит в основном в решении консульских вопросов, таких как семейные контакты и сотрудничество с иранскими властями. Мы сотрудничаем с другими министерствами и ведомствами по поводу того, как должен выглядеть окончательный состав этой группы", - сказала министр.

Сейчас иностранным сотрудникам важно получить визу в Иран, поскольку в некоторых других стран с визами возникли проблемы.

В то же время Анне Линде надеется, что группа скоро прибудет в Иран.

Темы: ШвецияИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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