"Президент" Абхазии ушел в отставку

Так называемый "президент Абхазии" Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия.

Источник: ТАСС, Интерфакс

Детали: Заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у государственной дачи "президента" бывший "премьер-министр" Абхазии, председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, пишет ТАСС.

Дословно заявление: "Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране".

Детали: В воскресенье у здания государственной дачи "президента" собрались сотни сторонников оппозиции. Слова Шамбы об отставке Хаджмбы собравшиеся встретили свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар

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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости

Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020

В то же время, сам Хаджимба подтвердил "Интерфаксу", что подписал заявление об отставке.

Прямая речь Хаджимбы: "Да, я ушел".

Детали: Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах "президента Абхазии", Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Между тем, Шамба сообщил "Интерфаксу", что согласно "Конституции Абхазии", в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности "главы республики" должен исполнять премьер-министр. Должность "премьера Абхазии" сейчас занимает Валерий Бганба.

Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы "президента" на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда "республики" об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

После этого Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.

Однако вечером 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Сообщалось, что у него запланирована встреча с Хаджимбой.

Что предшествовало: Сторонники оппозиции 9 января попытались взять штурмом здание "администрации президента" Рауля Хаджимбы.

Также "парламент" самопровозглашенной страны проголосовал за отставку "президента".

Оппозиционеры выразили свое несогласие с результатами президентских выборов, которые прошли летом 2019 года. Тогда за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, а за его оппонента Алхаса Квициния - 46,17%.

Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре Верховный суд отклонил иск.

Справка: После российско-грузинской войны в 2008 году Россия и еще несколько стран признали грузинские территории Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Грузинские власти и подавляющее количество стран, в том числе Украины, считают их оккупированными территориями Грузии.