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В Иране разгоняют протесты, которые начались из-за сбивания самолета МАУ

Понедельник, 13 января 2020, 01:02
В Иране разгоняют протесты, которые начались из-за сбивания самолета МАУ

Проправительственные боевики начали разгон протестов, вспыхнувших после того как Тегеран признал сбивание самолета МАУ, что ранее отрицал.

Источник: Daily Mail

Детали: По словам протестующих, проправительственные боевики открыли огонь по демонстрантам.

 
Иранские силовики начали разгон протестов, вспыхнувших после того как Тегеран признал сбивание самолета МАУ, что ранее отрицал.
Daily Mail

На кадрах из местных СМИ видно женщину в крови, вероятно, от огнестрельной раны. На других изображениях видно как человек с ружьем убегает с места происшествия после того, как толпа собралась вокруг убитой женщины. Как утверждается, ее застрелили неподалеку от известной площади Азади.

 

Перед этим студенты забили ворота Амиркабирского технологического университета, которые располагается возле посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и снесли плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.

 

На фоне криков "Смерть Хаменеи" силы безопасности открыли огонь из резиновых пуль и начали использовать слезоточивый газ.

В некоторых сообщениях указывается, что те, кто разгонял демонстрантов, были членами Басиджа - военнизированого крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Действовали они по приказу властей.

Подавление демонстраций начались через несколько часов после того, как президент США предупредил Тегеран: "Не убивайте своих протестующих".

Что предшествовало: Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признали в субботу, что ее военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.

Украинская правда
Темы: митингиИранкатастрофа МАУ в Иране
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